Trump begrüßte Demontage nordkoreanischer Raketenanlage

Trump bei einem Veteranentreffen in Kansas City - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat den mutmaßlichen Beginn des Abbaus einer nordkoreanischen Raketen-Testanlage begrüßt. Neue Bilder zeigten, dass Nordkorea mit dem Abbau einer Raketenanlage begonnen habe, “und wir wissen das zu schätzen”, sagte Trump am Dienstag in einer Rede vor Militärveteranen in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri.