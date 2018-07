Trump benennt Kandidaten für das Oberste Gericht

Trumps Entscheidung kommt eine besondere Bedeutung zu - © APA (AFP/Archiv)

US-Präsident Donald Trump benennt in der Nacht auf Dienstag seinen Kandidaten für den frei werdenden Posten am Obersten Gerichtshof. Der Sitz am Supreme Court wird Ende Juli vakant, da Richter Anthony Kennedy (81) in den Ruhestand geht. Trump hat nun die Möglichkeit, einen konservativeren Nachfolger zu benennen und kann damit das politische Kräfteverhältnis des Gerichts nach rechts verschieben.