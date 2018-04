Trump bescheinigte Kim Jong-un “ehrenhaftes” Verhalten

Trump streut Kim plötzlich Rosen - © APA (AFP)

In einem bemerkenswerten Wechsel der Tonlage hat US-Präsident Donald Trump Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für dessen “ehrenhaftes” Verhalten gelobt. In den Gesprächen zur Vorbereitung seines Gipfeltreffens mit Kim habe sich dieser “sehr offen” und “sehr ehrenhaft” verhalten, sagte Trump am Dienstag in Washington bei einem Besuch von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Weißen Haus.