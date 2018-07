Trump bezeichnete EU, Russland und China als “Gegner”

“Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie sind ein Gegner”, so der US-Präsident. Das englische Wort “foe” kann auch mit “Feind” übersetzt werden. Trump begründete diese Aussage mit aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken der Europäer und griff erneut insbesondere Deutschland an. Die Bundesrepublik trage nicht ausreichend zur Verteidigung innerhalb der NATO bei. Zu gleicher Zeit kaufe Deutschland Russland Energie ab. Deutschland lasse Millionen in die Kassen derer fließen, vor denen die USA die Deutschen schützten.

Russland sei in mancherlei Hinsicht ein “Gegner”, China sei dies wirtschaftlich, sagte Trump laut CBS-Homepage. “Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Es heißt nichts. Es heißt, dass sie kompetitiv sind”, wurde der US-Präsident zitiert. Trump trifft am Montag in Helsinki erstmals den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gipfel.

EU-Ratspräsident Donald Tusk widersprach den Äußerungen Trumps. “Amerika und die EU sind beste Freunde”, schrieb Tusk am Sonntag auf Twitter. “Wer auch immer sagt, wir seien Feinde, verbreitet Fake News.”

(APA/dpa/ag)