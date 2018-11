Trump boykottiert internationale Friedenskonferenz in Paris

An dem von Sonntag bis Dienstag stattfindenden “Pariser Friedensforum” nehmen rund 70 Staats- und Regierungschefs teil. Zu den Gästen zählen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Das Friedensforum findet anlässlich der Gedenkfeiern zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Paris statt, zu denen auch Trump in die französische Hauptstadt reist. Merkel wird die Eröffnungsrede beim Friedensforum halten.

Trump sieht Multilateralismus äußerst skeptisch, seine Politik ist vor allem auf US-Interessen ausgerichtet. Der US-Präsident hat mehrere internationale Abkommen aufgekündigt, darunter das Pariser Klimaschutzabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran und zuletzt den Abrüstungsvertrag INF.

Macron hat Trumps “America First”-Politik wiederholt scharf kritisiert. Die anfangs guten Beziehungen zwischen den Präsidenten der USA und Frankreichs haben sich seitdem deutlich abgekühlt. Trump kommt am Samstag in Paris mit Macron zu Beratungen zusammen. Am Sonntag nimmt der US-Präsident an der Gedenkzeremonie auf den Champs-Elysees teil.

(APA/ag.)