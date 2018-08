Trump deutet weiteres Treffen mit Kim Jong-un an

Präsident Trump freue sich, Kim Jong-un bald wiederzusehen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches weiteres Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un angedeutet. “Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen”, schrieb Trump am Mittwochabend in einer Nachricht bei Twitter, in der er dem Nordkoreaner für die Überführung der sterblichen Überreste der im Korea-Krieg gestorbener US-Soldaten in die USA seinen Dank aussprach.