Trump erwägt Begnadigung von Ex-Wahlkampfleiter Manafort

Trump hat Fox ein Interview gegeben, von dem bisher nur Auszüge bekannt sind. Fox-Reporterin Ainsley Earhardt zufolge hat der US-Präsident in dem Gespräch die mögliche Begnadigung erwähnt. “Ich denke, er fühlt sich schlecht wegen Manafort. Sie waren Freunde”, sagte die Journalistin am Mittwochabend im Fox-Programm. Das ganze Interview soll am Donnerstag ausgestrahlt werden.

Trump hatte Manafort am Mittwoch einen “tapferen Mann” genannt, der anders als sein Ex-Anwalt Michael Cohen dem Druck der Justiz standgehalten habe. Cohen hatte sich vor Gericht mehrerer Verbrechen schuldig bekannt und angegeben, von Trump angewiesen worden zu sein.

(APA/ag.)