Trump für koreanische Grenze als Ort des Gipfels mit Kim

Trump fügte hinzu: “Just asking!” – Er wolle ja nur einmal fragen. In Panmunjom hatten sich am Freitag auch Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae-in in einer historischen Begegnung getroffen. Es liegt zu beiden Seiten der Grenze in der demilitarisierten Zone Nord- und Südkoreas.

Trump und Kim wollen Ende Mai oder Anfang Juni zu einem Gipfel zusammenkommen. Trump hatte zuletzt gesagt, dafür habe sich die Auswahl der Länder auf zwei reduziert. Es war spekuliert worden, dass Trump sich für den Gipfel mit Kim für einen glamouröseren Ort aussprechen könnte.

Das “Peace House” liegt technisch gesehen auf der südkoreanischen Seite, ebenso das 130 Meter entfernte “Freedom House”. Einige Gebäude in Panmunjom liegen in der Zuständigkeit Nordkoreas, für andere sind die Vereinten Nationen verantwortlich.

