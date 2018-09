Trump: Habe von der Lage in Idlib erst kürzlich erfahren

Trump sieht sich als Initiator der entmilitarisierten Zone in Idlib - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben erst vor etwa vier Wochen auf einer Kundgebung seiner Anhänger von der Lage in der syrischen Provinz Idlib erfahren. Eine Frau sei aufgestanden und habe ihm gesagt, es gebe da eine Provinz in Syrien, in der drei Millionen Menschen von Syrern, Iranern und Russen eingekreist seien, sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in New York.