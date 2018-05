Trump: Iran-Entscheidung wird am Dienstag bekanntgegeben

Donald Trump verkündet Entscheidung kurz vor Fristablauf - © APA (AFP)

Nach langem Rätseln, Drohen und Sondieren geht es jetzt ans Eingemachte: US-Präsident Trump spricht sein Machtwort zum Atomabkommen mit dem Iran. Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Abkommens am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte er am Montag via Twitter.