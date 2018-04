Trump legt mit Beschimpfungen gegen Ex-FBI-Chef Comey nach

“Ich habe Comey niemals um persönliche Loyalität gebeten. Ich habe den Kerl kaum gekannt. Eine weitere seiner vielen Lügen”, twitterte der Präsident. Er bezog sich damit auf einen der zentralen Vorwürfe aus Comeys Memoiren-Buch. Trump warf Comey nun vor, Geheiminformationen durchgestochen und den Kongress belogen zu haben – in Klammern fügte er hinzu “Gefängnis”. Und er griff eine Beschimpfung aus einem Tweet vom Freitag auf: “Schleimbeutel!”

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2018

Comey vor Interview-Marathon

Mit seinen Tweets versuchte der Präsident, kurz vor einer Reihe von Comey-Interviews in US-Fernsehsendern in die Offensive zu gehen. Am Sonntagabend (Ortszeit) soll ein Interview des geschassten FBI-Chefs mit dem Sender ABC ausgestrahlt werden, weitere Interviews sind für die kommenden Tage angesetzt. Anlass ist die Veröffentlichung von Comeys Memoiren, in denen der frühere FBI-Chef scharf mit Trump abrechnet.

The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2018

So wird Trump im Buch beschrieben

Comey schildert den Präsidenten in dem Buch als Mann ohne moralischen Kompass, als notorischen Lügner, der das Land im Stil eines Mafiabosses führt. Trump sei eine Person, die Frauen wie ein Stück Fleisch behandele, die ständig lüge und darauf bestehe, dass das amerikanische Volk es glaube, sei moralisch ungeeignet für das Amt, so Comey. Das Buch mit dem Titel “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” (deutscher Titel: “Größer als das Amt: Auf der Suche nach Wahrheit – der Ex-FBI-Direktor klagt an”) erscheint am Dienstag. Diverse US-Medien veröffentlichten bereits Auszüge.

Der Präsident hatte Comey im Mai 2017 völlig überraschend entlassen. Trump begründete dies unter anderem mit den FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre, also zu den mutmaßlichen Einmischungen Russland zugunsten Trumps im Wahlkampf und möglichen illegalen Verbindungen von Trump-Mitarbeitern nach Moskau.

(APA/ag.)