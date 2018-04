Trump lud Putin laut russischen Medien nach Washington ein

Der US-Präsident habe das Thema mehrfach angesprochen. Trump habe zudem Interesse an einen Gegenbesuch in Moskau signalisiert. Putin sei seinerseits bereit, Trump zu treffen, habe Lawrow erklärt.

Die amerikanisch-russischen Beziehungen sind gegenwärtig unter anderem wegen des Syrien-Kriegs und der mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf stark belastet. In den USA gehen Ermittler dem Verdacht nach, wonach es Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Vertretern gab. Der US-Präsident und die Regierung in Moskau weisen dies zurück.

(APA/ag.)