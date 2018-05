Trump sagt Gipfel mit Kim Jong-un ab

Trump und Kim werden wohl nicht persönlich aufeinandertreffen. (Archivbild) - © APA/AFP/Jung Yeon-je

US-Präsident Donald Trump hat sein Gipfeltreffen in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un abgesagt. Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag ein Schreiben des US-Präsidenten, in dem dieser die Absage des Treffens mit der “offenen Feindseligkeit” der nordkoreanischen Führung begründete.