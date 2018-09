Trump stellt baldigen zweiten Gipfel mit Kim in Aussicht

Trump und Kim trafen einanderb bereits im Juni - © APA (AFP/Archiv)

US-Präsident Donald Trump hat ein zweites Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in naher Zukunft in Aussicht gestellt. “Es sieht danach aus, dass wir ziemlich bald einen zweiten Gipfel haben werden”, sagte Trump am Montag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York.