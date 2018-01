Trump Tower in New York: Feuer auf dem Dach

Der Brand war demnach wohl an einem Schaltkasten im Gebäude ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe schwere Verletzungen davon getragen. US-Präsident Donald Trump, der in dem Hochhaus im Stadtteil Manhattan zusammen mit seiner Familie eine Wohnung hat, hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Hauptstadt Washington auf.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) 8. Januar 2018