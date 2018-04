Trump: Treffen mit Kim wohl in drei bis vier Wochen

Nach dem historischen Gipfel der beiden koreanischen Staaten will US-Präsident Donald Trump bald mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zusammentreffen. Die Begegnung werde wohl in den nächsten drei oder vier Wochen stattfinden, sagte Trump am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung.

"Es wird ein sehr wichtiges Treffen", ergänzte er. Es gehe um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Nach Angaben des Büros des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in besprach dieser in einem Telefonat mit Trump, wo dessen Zusammenkunft mit Kim stattfinden soll. Dabei seien zwei bis drei mögliche Orte genannt worden. Am Freitag hatten sich Nord- und Südkorea bei einem Treffen Moons mit Kim darauf geeinigt, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. (APA/ag.)