Trump und Juncker zeigen sich vor Treffen skeptisch

“Das wäre dann endlich ein freier Markt und fairer Handel”, schrieb Trump. Er sei dazu bereit und hoffe, Europa auch. “Aber sie werden es nicht sein”, schrieb der US-Präsident. Bereits zuvor hatte er seine Drohung mit weiteren Einfuhrzöllen bekräftigt. “Zölle sind das Größte”, twitterte er. Andere Länder könnten eine faire Vereinbarung mit den USA abschließen oder müssten mit den Abgaben leben. Die USA seien nicht länger das Sparschwein, das von anderen geplündert werde.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready – but they won’t!

