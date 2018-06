Trump und Kim stehen vor historischer Einigung

Die beiden Politiker lächelten, als sie nach Abschluss der Gespräche einen Spaziergang über das Gelände des Hotels auf der Ferieninsel Sentosa machten. Es ist das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Der US-Präsident sprach von einer “fantastischen Begegnung” mit Kim, bei der es “viele Fortschritte” gegeben habe.

Unmittelbar vor den Beratungen hatte Trump getwittert: “Wir werden bald alle wissen, ob es anders als in der Vergangenheit einen wirklichen Deal geben kann oder nicht.” Trump hat auch ein Friedensabkommen ins Gespräch gebracht. Der Korea-Krieg endete vor 65 Jahren nur mit einem Waffenstillstandsabkommen, aber ohne Friedensvertrag. Formell gibt es zwischen Nordkorea und den USA bis heute keine diplomatischen Beziehungen.

“Auftakt für Frieden”

Ob es Fortschritte bei den strittigen Fragen gab, wurde zunächst nicht bekannt. Kim zeigte sich aber so wie sein Gegenüber optimistisch und sagte, es sei ein guter “Auftakt für Frieden”. Der Gipfel soll nach bisheriger Planung bis in den Nachmittag (Ortszeit) dauern.

Der nordkoreanische Machthaber sagte, der Weg zu diesem Treffen sei “nicht leicht” gewesen. Im Weg gestanden wären “die alten Vorurteile und Praktiken”. Doch seien diese Hindernisse überwunden worden, “und wir sind heute hier”. Trump pflichtete den Bemerkungen seines Gesprächspartners bei: “Das ist wahr.”

Historischer Handschlag dauerte fast 15 Sekunden

Der rund 15 Sekunden lange Händedruck für die Geschichtsbücher wurde von weiterer freundlicher Körpersprache begleitet: Die beiden Staatenlenker fassten sich gegenseitig an die Arme und lächelten. Nach ihrer Begrüßung und den Statements für die Medien zogen sich Trump und Kim zu einem Vier-Augen-Gespräch zurück, bei dem sie nur eine Übersetzerin und einen Übersetzer an ihrer Seite hatten. Dieses Auftaktgespräch endete nach rund einer Dreiviertelstunde. Direkt danach begannen Gespräche in erweiterter Runde, an denen die Berater beider Staatenlenker dabei waren.

Abbau der Atomwaffen in Nordkorea

Bei dem Gipfel geht es um den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals und die Friedensperspektiven auf der koreanischen Halbinsel. Es ist das erste Mal, dass sich ein amtierender US-Präsident und ein nordkoreanischer Machthaber treffen. Jahrzehntelang galt eine derartige Begegnung als undenkbar, doch Trump hatte sich im März überraschend zu einem Gipfel bereit erklärt.

Trumps Vorgänger verfolgten stets die Linie, es könne kein Treffen mit einem Herrscher aus Pjöngjang geben, ohne dass dieser zuvor offiziell von seinem Rüstungs- und Atomprogramm ablässt. Die früheren US-Präsidenten scheuten sich überdies, den Machthaber des international isolierten Landes diplomatisch derart aufzuwerten wie es Trump nun tut.

Die Strategie Trumps ist nicht unumstritten. So kamen in US-Medien Zweifel auf, ob die USA bei dem Gipfel entscheidende Fortschritte erzielen könnten. Nahrung erhielten die Spekulationen durch eine Aussage des US-Präsidenten, er werde bereits am Dienstagabend wieder nach Washington fliegen. In früheren Planungen war von Mittwoch die Rede gewesen. Nach dem Eklat am Wochenende auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) in Kanada steht Trump zusätzlich unter Druck, einen Erfolg zu erreichen.

Nordkorea will Sicherheitsgarantien

Die Messlatte liegt jedenfalls aus US-Sicht hoch: “Eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel ist das einzige Ergebnis, das die USA akzeptieren werden”, gab Außenminister Mike Pompeo eine klare Richtung vor. “Wenn sich die Diplomatie nicht in die richtige Richtung bewegt, werden die Sanktionen verschärft.”

Nordkorea wünscht starke Sicherheitsgarantien durch die USA sowie eine Aufhebung der scharfen Sanktionen, die die Vereinten Nationen und auch die USA einseitig als Reaktion auf seine Atom- und Raketentests verhängt haben. In einem Entgegenkommen hatte Kim im April einen Atom- und Raketenteststopp erklärt und verkündet, sich künftig auf die Wirtschaftsentwicklung konzentrieren zu wollen. Politisch will das Land diplomatische Beziehungen zu den USA. So könnte in Singapur die Eröffnung einer US-Vertretung in Pjöngjang verkündet werden.

Unterdessen hat Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow eine Herzattacke erlitten. Er habe einen sehr leichten Herzinfarkt gehabt und sei wohlauf, gab das Präsidialamt am Montagabend bekannt. Die Ärzte rechneten mit einer raschen und vollständigen Genesung.

