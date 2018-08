Trump und Macron berieten über Sicherheit und Handel

Einige französische Firmen haben ihre Pläne ausgesetzt - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron über Sicherheits- und Handelsfragen beraten. In dem Telefonat sei es unter anderem um den Iran und den Nahen Osten gegangen, teilte das US-Präsidialamt mit. Es sei ein sehr gutes Telefongespräch gewesen, twitterte Trump, der gerade in seinem Golf-Club in New Jersey Urlaub macht.