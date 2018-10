Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland aufkündigen

Trump wirft Russen Bruch des Abkommens vor - © APA (AFP)

Die US-Regierung will aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag mit Russland aussteigen. Man werde den INF-Vertrag aufkündigen, sagte Trump am Samstag vor Journalisten in Nevada. Er warf Moskau vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Moskau halte sich nicht an das Abkommen, “also werden wir das Abkommen beenden”, sagte Trump.