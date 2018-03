Frankreich will 100 Züge der nächsten TGV-Generation ordern

Zwar müsse dieser Auftrag Ende April oder Ende Juni noch in einem Gremium des staatseigenen Bahnbetreibers SNCF durchgewunken werden, doch die Entscheidung stehe fest. Nach früheren Angaben von Alstom soll die geplante neue TGV-Generation 2022 in Dienst genommen werden.

Alstom und der deutsche Siemens-Konzern hatten im September angekündigt, die Siemens-Zugsparte mit Alstom zusammenzulegen. Damit würden der deutsche ICE und der französische TGV künftig aus dem gleichen Unternehmen kommen. Siemens soll dabei eine knappe Mehrheit an dem neuen Branchenriesen halten. Dies hatte in Frankreich für Diskussionen gesorgt. Französische Gewerkschaften fürchten zudem längerfristig um Jobs. Minister Le Maire sprach am Donnerstag mit Arbeitnehmervertretern sowie mit Siemens-Chef Joe Kaeser und Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge über das Thema.

(APA/dpa)