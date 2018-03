Trump will Syrien-Einsatz in Syrien “sehr bald” beenden

Trump bringt Außenministerium in Bedrängnis - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will den Militäreinsatz in Syrien zügig beenden. “Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen”, sagte Trump am Donnerstag vor Industriearbeitern in Ohio. Schon bald seien “hundert Prozent” der Gebiete aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert, sagte Trump. Sein Außenministerium weiß allerdings nichts davon.