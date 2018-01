Trump will vom Kongress 18 Milliarden Dollar für Grenzmauer

Die illegale Immigration soll weiter eingedämmt werden - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will vom Kongress 18 Milliarden Dollar (14,94 Mrd. Euro) für die erste Phase eines Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Diese Summe in einem Zeitraum von zehn Jahren ist nach Medienberichten Hauptbestandteil eines Forderungskatalogs, der jetzt dem demokratischen Senator Dick Durbin vorgelegt wurde.