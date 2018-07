Trump wirft Sonderermittler Mueller Interessenskonflikte vor

Trump sprach von "sehr übler und umstrittener Geschäftsbeziehung" - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe angeblicher Interessenskonflikte des Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, bekräftigt. In einer Serie von Twitter-Botschaften, in denen Trump die Glaubwürdigkeit Muellers in Frage stellte, gab der Präsident am Sonntag an, er habe “eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung” mit Mueller gehabt.