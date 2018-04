Trump wusste nichts von Zahlung an Pornostar Stormy Daniels

Stormy Daniels bereitet dem US-Präsidenten Ungemach - © APA (AFP/Getty)

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben nichts von der Zahlung seines Anwalts an die Pornodarstellerin Stormy Daniels gewusst. Er verneinte am Donnerstag die Frage, ob er von einer Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar (105.000 Euro) im Rahmen einer Schweigevereinbarung gewusst habe. Für weitere Auskünfte verwies er auf seinen Anwalt Michael Cohen.