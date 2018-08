Trumps Ex-Anwalt traf offenbar Abmachung mit Justiz

Der Sender CNN hatte zuvor gemeldet, dass über eine Abmachung gesprochen werde. Diese beinhalten nicht eine Zusage Cohens, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die Ermittlungen konzentrieren sich Medienberichten zufolge auf Bankenbetrug, Steuerhinterziehung und mögliche Verstöße gegen Wahlkampfgesetze im Zusammenhang mit der angeblichen Zahlung eines Schweigegelds in Höhe von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Cohen war jahrelang einer der engsten Vertrauten Trumps. Das änderte sich, als das FBI im April bei Durchsuchungen von Cohens Hotelzimmer, Büro und Wohnung Dokumente und Akten beschlagnahmte. Sonderermittler Robert Mueller hatte die Beamten auf Cohen aufmerksam gemacht. Mueller prüft, ob es im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016 durch Russland Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben hat. Trump hat diese Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen und Muellers Ermittlungen als Hexenjagd kritisiert.

Cohen wird am Dienstag vor einem Gericht in New York erscheinen. Der Termin wurde für 16.00 Uhr (Ortszeit/22.00 Uhr MESZ) angesetzt, wie ein Sprecher der New Yorker Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ein solche Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft (Plea Deal) bringt einem Beschuldigten in der Regel im Gegenzug für ein Schuldgeständnis und möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde eine mildere Strafe.

In Sachen illegaler Wahlkampffinanzierung geht es um Geld, das Cohen an Frauen zahlte, die behaupteten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Cohen wurde oft als Trumps “Ausputzer” beschrieben und galt ihm gegenüber als äußerst loyal. In den vergangenen Wochen deutete er aber in Interviews an, dass er auf Distanz zu seinem früheren Chef gegangen ist. Zudem wurde ein Mitschnitt eines Gesprächs zwischen ihm und Trump öffentlich, den Cohen offenbar heimlich gemacht hatte.

(APA/ag.)