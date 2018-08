Trumps Finanzchef erhielt Immunität in Cohen-Ermittlungen

Donald Trump immer stärker unter Druck - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump gerät in der Schweigegeld-Affäre immer stärker unter Druck. Mit Allen Weisselberg rückte am Freitag der Finanzchef seines Firmenkonsortiums in den Fokus. Verschiedene US-Medien berichteten, Weisselberg sei im Zuge der Ermittlungen gegen Trumps Anwalt Michael Cohen Immunität zugesichert worden. Der Finanzchef soll den Ermittlern Informationen über Cohen gegeben haben.