Tschechin stürzte bei Skitour in der Steiermark 200 Meter ab

Eine 17-jährige Tschechin ist am Samstagnachmittag bei einer Skitour auf den Seitnerzinken bei Bretstein im Bezirk Murtal über einen Steilhang abgestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Tourengeherin am Rückweg vom rund 2.200 Meter hohen Gipfel in die Gipfelrinne geraten, rund 200 Meter abgestürzt und schwer verletzt liegengeblieben. Die Bergrettung brachte sie schließlich zu Tal.

Die 17-Jährige war in einer aus zehn Personen bestehenden Skitourengruppe aus Tschechien am frühen Nachmittag auf dem Rückweg über die Aufstiegsspur, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Bei der Abfahrt kam die Jugendliche, die als vierte in der Gruppe fuhr, jedoch der Geländekante zu nahe und stürzte über den Steilhang der Gipfelrinne ab. Unter den Mitgliedern jener Gruppe, die zur Verletzten abfuhr, befand sich auch ein Arzt, der die medizinische Erstversorgung übernahm. Diese Tourenkameraden brachte dann auch die Verletzte langsam talwärts, während die anderen Gruppenmitglieder ins Tal fuhren und die Einsatzkräfte verständigten. Eine Mannschaft der Bergrettung Pöls/Judenburg übernahm schließlich die Verletzte und brachte sie mit einem Akja ins Tal. Die junge Frau wurde im LKH Judenburg stationär aufgenommen. (APA) Leserreporter Feedback