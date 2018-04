Tschechischer Senatsausschuss: Zeman als “Sicherheitsrisiko”

Der Ausschuss nannte es demnach “unzulässig”, dass der Staatspräsident in beiden Causen öffentlich die Schritte und Argumentation der Regierung infrage stelle, um damit die Interessen Russlands zu verteidigen. Diese Handlungen bedrohten die Tschechischen Republik ernsthaft in punkto Sicherheit, aber auch was das Vertrauen in den Rechtsstaat und die politische Stabilität sowie ihre Glaubwürdigkeit betreffe, heißt es in dem Beschluss. Damit habe der langfristige Trend, dass Präsident Zeman und seine engsten Mitarbeiter die ökonomischen und machtpolitischen Interessen fremder Staaten verteidigen, seinen Höhepunkt erreicht, schreiben die Senatoren in dem Dokument weiter.

Zeman hatte in Sachen des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien den tschechischen Geheimdienst BIS beauftragt, die Behauptung des russischen Außenministeriums, wonach das verwendete Gift Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt wurde, früher auch in Tschechien hergestellt oder gelagert werden konnte, zu überprüfen. Kritiker Zemans verstanden das als Unterminierung der Position der tschechischen Regierung. Diese hatte die russische Behauptung als “absurde und gemeine Lüge” zurückgewiesen. Außerdem übte Zeman laut Medien Druck auf Justizminister Robert Pelikan aus, den russischen Hacker Nikulin, der in Prag aufgrund eines US-Haftbefehls verhaftet worden war, nicht an die USA, sondern an Russland auszuliefern.

Die Präsidentschaftskanzlei in Prag wies den Beschluss des Senatsausschusses zurück. “Eine überflüssige Erklärung der Senatoren. Der Präsident unterstützt langfristig eindeutig die Verankerung (Tschechiens) in der EU und der NATO”, twitterte Zemans Sprecher Jiri Ovcacek.

