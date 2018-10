Türke wegen Attentats auf Can Dündar verurteilt

Der Attentäter verfehlte sein Ziel - © APA (AFP/Archiv)

Ein Gericht in Istanbul hat einen Mann wegen eines fehlgeschlagenen Attentats auf den früheren “Cumhuriyet”-Chefredakteur Can Dündar im Jahr 2016 zu zehn Monaten Haft verurteilt. Wie der Nachrichtensender NTV am Dienstag berichtete, muss der Attentäter Murat Sahin zudem eine Geldstrafe von umgerechnet 655 Euro zahlen.