Türkei und Russland bereiten Syrien-Gipfel vor

Die Außenminister Russlands und der Türkei bereiten Anfang der Woche in Ankara gemeinsam einen Syrien-Gipfel am 7. September vor. Das ging am Sonntag aus einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hervor. An dem vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angeregten Vierer-Gipfel sollen die Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der Türkei und Russlands teilnehmen.