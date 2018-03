Türkische Armee kurz vor Stadt Afrin in Syrien

Der Leiter der in Großbritannien ansässigen, oppositionsnahen Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sagte der Nachrichtenagentur AFP, im Nordosten der Stadt habe es “heftige Kämpfe mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss” gegeben. Auch an anderen Fronten in der Region Afrin sei es zu Gefechten gekommen. Die protürkischen Verbände versuchten demnach, die Stadt einzukreisen. Auch an anderen Fronten sei es zu Gefechten gekommen. Am Donnerstag hatte das türkische Militär die strategisch wichtige Stadt Jinderes eingenommen und war von dort aus in östlicher Richtung auf Afrin vorgerückt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in einer Rede am Freitag erklärt, nach der Eroberung Afrins werde die Armee auf die weiter östlich gelegene Stadt Manbij und weiter bis zur irakischen Grenze vordringen. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die vorwiegend aus YPG-Einheiten bestehen, hatten diese Woche die Verlegung von 1.700 Kämpfer vom ostsyrischen Deir ez-Zor (Deir al-Zor) nach Afrin angekündigt. Auch die syrische Regierung entsandte Kämpfer in die Region Afrin.

Ankara bezeichnet die YPG als Terrororganisation, ebenso wie die mit ihr verbundene und in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Türkei sieht die kurdischen Autonomiebestrebungen in Syrien als Bedrohung, weil sie Auswirkungen auf das eigene Land befürchtet.

Die YPG ist mit den USA im Kampf gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) verbündet. Deshalb sorgt Ankaras Offensive für Spannungen zwischen Washington und Ankara, die beide Partner in der NATO-Militärallianz sind. Besonders heikel ist der von der Türkei geplante Vormarsch auf Manbij, weil die USA dort – im Gegensatz zu Afrin – militärisch präsent sind.

Nach Angaben des Generalstabs in Ankara wurden im Zuge der am 20. Jänner gestartete “Operation Olivenzweig” bisher 42 türkische Soldaten getötet. Der Angriff auf Afrin könnte für die tausenden dort noch lebenden Zivilisten verheerende Folgen haben. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden während der türkischen Militäroffensive bereits mehr als 200 Zivilisten getötet. Die türkische Armee bestreitet das.

