Türkische Lira erholt sich etwas

Fachleute sehen einen Grund für die Kursgewinne in dem Eingreifen der türkischen Notenbank am Montag. Die Zentralbank hatte die Liquidität der türkischen Banken erhöht und so für etwas Zuversicht gesorgt. “Der erste Schrecken der Lira-Krise scheint verdaut zu sein”, kommentierten Devisenexperten der Commerzbank. Allerdings sei es noch zu früh, um Entwarnung zu geben.

So sind die Verluste der Lira auch nach den jüngsten Gewinnen immer noch drastisch. Seit Jahresbeginn hat die Landeswährung der Türkei gegenüber Dollar und Euro um jeweils etwa 40 Prozent an Wert verloren.

Wie angespannt die Lage ist, zeigte sich vor der jüngsten Erholung der Lira. Dienstagfrüh war die indische Rupie zum Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Der Dollarkurs lag im Frühhandel kurzzeitig bei über 70 Rupien, damit war eine Rupie gegenüber dem Dollar so wenig wert wie noch nie. Am Montagabend hob wiederum die argentinische Zentralbank ihren Leitzins deutlich an, um dem ebenfalls unter Druck stehenden Peso zu stützen. “Wie es nun weitergeht, hängt zum einen davon ab, wie sich die türkischen Hauptakteure verhalten, aber sicherlich auch, wie andere Zentralbanken die Auswirkungen der Krise auf die eigenen Volkswirtschaften einschätzen”, hieß es von der Commerzbank.

Aus Furcht vor einem Überschwappen der Krise in der Türkei auf andere Länder ziehen viele ihre Investitionen in deren Währungen zurück. Außerdem setzen die gestiegenen Rohölpreise zum Beispiel die indische Währung unter Druck, das Land bezieht mehr als zwei Drittel seines Bedarfs aus Importen.

(APA/dpa)