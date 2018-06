Türkische Luftwaffe griff PKK im Nordirak an

Vor der Wahl in der Türkei am 24. Juni hatte die Regierung angekündigt, verstärkt gegen die PKK in den Kandil-Bergen und im nordirakischen Sinjar-Gebirge vorzugehen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Dienstagabend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: “Jetzt sind Kandil und Sinjar an der Reihe.” Es werde gegen jeden vorgegangen, der die Türkei bedrohe.

Nach Angaben der Regierung rücken türkische Truppen in Richtung der PKK-Hochburg in den Kandil-Bergen vor. Innenminister Süleyman Soylu hatte am Montag angekündigt: “Kandil wird für die Türkei zu einem sicheren Ort gemacht werden.”

(APA/dpa)