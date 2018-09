Türkische Zentralbank erhöht Leitzins auf 24 Prozent

Staatspräsident Erdogan ist ein Gegner von hohen Zinsen - © APA (AFP)

Die türkische Notenbank hat die Zinsen deutlich erhöht und dem Schwellenland damit Luft in der Währungskrise verschafft. Sie hob den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld am Donnerstag von 17,75 auf 24 Prozent an. Ökonomen hatten lediglich mit 22,00 Prozent gerechnet. Die Sitzung der türkischen Notenbank war mit Spannung erwartet worden.