Tumulte in Sacramento nach Todesschüssen auf Schwarzen

Sie fordern Gerechtigkeit für Stephon Clark - © APA (AFP)

Nach den tödlichen Schüssen zweier Polizisten auf den Afroamerikaner Stephon Clark in dessen eigenen Garten in Sacramento ist es in der Hauptstadt Kaliforniens zu massiven Protesten gekommen. Eine Sondersitzung des Stadtrates musste abgebrochen werden, weil Demonstranten den Saal besetzten.