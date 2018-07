Tunesien will Sami A. nicht nach Deutschland ausliefern

Sami A. war von Düsseldorf abgeschoben worden - © APA (dpa/Symbolbild)

Tunesien will den unrechtmäßig aus Deutschland abgeschobenen mutmaßlichen früheren Bin-Laden-Leibwächter Sami A. nicht an Deutschland zurück überstellen. Als Grund nannte ein Vertreter der tunesischen Justiz am Dienstag, dass Sami A. womöglich eine Anklage wegen Terrorismus in seinem Heimatland bevorstehe. Sami A. war vor gut einer Woche von Düsseldorf aus in sein Heimatland ausgeflogen worden.