Tunesisches Schiff mit 40 Migranten sucht nach Landehafen

Die 40 Migranten waren mit einem Schlauchboot von Libyen in Richtung Italien abgefahren. Die tunesische Marine habe den Migranten Hilfe angeboten, diese wollten jedoch an Bord eines europäischen Schiffes genommen werden. Aufgrund des schlechten Zustandes ihres Bootes wurden die Migranten letztendlich vom tunesischen Schiff “Sarost 5” aufgenommen, das jedoch keine Genehmigung zur Landung in Tunesien erhielt.

Wegen des harten Migrationskurses der Regierung in Rom, die private Schiffe mit geretteten Migranten nicht mehr in Italien landen lässt, verschärft sich die Lage auf dem Mittelmeer. Das Schiff der spanischen NGO “Proactiva Open Arms”, die eigenen Angaben zufolge eine Migrantin gerettet hat, die seit zwei Tagen im Meer getrieben und die Leiche von zwei weiteren Flüchtlingen geborgen hat, will jetzt nach Spanien fahren.

Nach den Aussagen des italienischen Innenministers Matteo Salvini, der die NGO scharf attackiert hatte, wäre eine Landung in Italien für die NGO “kritisch”, berichtete die Hilfsorganisation. Italien hatte sich bereit erklärt, die gerettete Migrantin aufzunehmen.

(APA)