TV-Sender setzt “Roseanne” nach rassistischem Kommentar ab

Barr hatte zuvor per Twitter die Afro-Amerikanerin Valerie Jarrett, einst Beraterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama, als Baby der “Muslimbruderschaft und Planet der Affen” beleidigt. Danach löschte sie den Tweet und entschuldigte sich bei Jarrett und “allen Amerikanern”. “Es tut mir wirklich leid, dass ich einen schlechten Witz über ihre Politik und ihr Aussehen gemacht habe. Ich hätte es besser wissen sollen. Vergebt mir, mein Witz war schlechter Geschmack.”

Auf die Absetzung der neuaufgelegten Show reagierte Roseanne so:

hey guys, don’t defend me, it’s sweet of you 2 try, but…losing my show is 0 compared 2 being labelled a racist over one tweet-that I regret even more.

Die “Roseanne”-Show, in der Barr die Hauptrolle spielt, erzählt die Geschichte der Arbeiterfamilie Conner. Sie hatte zunächst in den 80er und 90er-Jahren Erfolge gefeiert und war vor einigen Wochen neu aufgelegt worden – mit herausragend guten Quoten.

Zahlreiche Schauspieler der Serie distanzierten sich per Twitter von Barr. “Es ist unglaublich traurig und schwierig für uns alle, denn wir haben eine Show geschaffen, an die wir glauben, auf die wir stolz sind und die die Zuschauer lieben – eine Show, die anders ist als die Meinungen und Wörter eines Mitglieds der Besetzung”, schrieb Schauspielerin Sara Gilbert.

