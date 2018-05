Twitter fordert Millionen Nutzer zu Passwort-Änderung auf

Twitter nicht so populär wie Facebook - © APA (Fohringer)

Wegen einer internen Sicherheitslücke hat der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter seine rund 330 Millionen Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern. Ein jetzt in der Software entdeckter Fehler habe dazu geführt, dass Passwörter unverschlüsselt in einem internen Verzeichnis gespeichert worden seien, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.