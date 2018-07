Twitters Kampf gegen Fake News kostet Wachstum

Rauer Gegenwind für die Ikonen von Social Media - © APA (AFP/Getty Images)

Fake News und Hassbotschaften bremsen Twitters Wachstum. Auf Druck der Behörden in mehreren Ländern säubert der Kurznachrichtendienst seine Internetplattform von Falschkonten und nimmt dafür sogar vorübergehend sinkende Nutzerzahlen in Kauf. Das machte das Management am Freitag deutlich – und trieb damit die Anleger in Scharen davon. Die Twitter-Aktie sackte im vorbörslichen Handel 15 Prozent ab.