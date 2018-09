U-Boot-Mörder Madsen akzeptiert Schadenersatzforderung

Madsen will Verkürzung seiner Haftstrafe - © APA (AFP)

Der wegen Mordes verurteilte dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen akzeptiert eine Schadenersatzforderung der Familie seines Opfers. Das sagte seine Anwältin am Mittwoch während einer Berufungsverhandlung vor Gericht in Kopenhagen. Hier will Madsen erreichen, dass seine lebenslange Strafe verkürzt wird. Den Schuldspruch selbst bekämpft der Erfinder nicht.