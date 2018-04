Gerichtsgebäude in Kopenhagen - © APA (AFP)

Der spektakuläre Prozess um den Mord in einem U-Boot geht in Kopenhagen in die Schlussphase. Am Montag (9.00 Uhr) stehen unter anderem die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Außerdem will das Gericht noch die Einschätzung eines Psychiaters zum Angeklagten Peter Madsen hören.