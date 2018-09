Übel! Salzburg-Fans beschimpfen Ralf Rangnick

Rangnick war von 2012 bis 2015 Sportdirektor in Salzburg und avanciert offenbar zum Feindbild Nummer eins. In einem Video auf der Facebok-Fanseite “Salzburg12.at” ist der Fanmarsch von Hunderten Salzburg-Fans in Leipzig zu sehen. Nach “Scheiß RB Leipzig” brüllten die Fans auch “Ralf Rangnick ist ein Hurensohn!”

Grund dafür könnte die Transferpolitik des “Fußballprofessors” sein. Bislang lotste Leipzig 16 Spieler nach Deutschland. Mit Amadou Haidara könnte nun der nächste im Winter folgen.

Leipzig-Bashing der Salzburg-Fans