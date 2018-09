Über 140 Einsatzkräfte bei Dachstuhlbrand in NÖ

Einsatzkräfte während der Brandlöschung. - © APA/BFK WAIDHOFEN A. D. THAYA/STEFAN MAYER

Ein Dachstuhlbrand in der Waldviertler Gemeinde Vitis (Bez. Waidhofen a.d. Thaya) in Niederösterreich hat am Freitag in den Morgenstunden 13 Feuerwehren gefordert. 142 Mann standen im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando. Zum Ablöschen von Glutnestern musste auch die Dachhaut geöffnet werden.