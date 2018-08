Über 200 Mordverdächtige in Brasilien an einem Tag festgenommen

Die Behörden waren am Freitag landesweit im Großeinsatz. (Symbolbild) - © APA/AFP/CARL DE SOUZA

In Brasilien hat die Polizei bei einem landesweiten Einsatz an nur einem Tag mehr als 200 mutmaßliche Mörder festgenommen. 239 Verdächtige seien am Freitag festgesetzt worden, darunter 14 wegen der mutmaßlichen Ermordung von Frauen, teilte die Regierung mit.