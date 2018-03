Überfall auf 21-Jährigen nach fünf Monaten geklärt

Ende Oktober wurde ein 21-Jähriger in der Stadt Salzburg zunächst von einem Unbekannten angesprochen. Dieser forderte den jungen Österreicher auf, ihm zehn Euro zu geben. Als der Angesprochene verneinte, habe der Täter versucht, die Geldbörse zu rauben. Er scheiterte jedoch und flüchtete ohne Beute.

Verdächtiger in Zwischenzeit abgeschoben

Wie die Polizei Salzburg am Montag nun in einer Aussendung mitteilte, habe man einen Verdächtigen ausforschen können. Demnach handelt es sich um einen 29-jährigen ehemaligen Asylwerber aus Algerien. Dieser sei allerdings in der Zwischenzeit wegen eines negativen Asylbescheids abgeschoben worden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen versuchten Raubes angezeigt.