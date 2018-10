Überfall auf Berliner Geldtransporter: Keine Beute für Täter

Mehrere Täter hatten einen Geldtransporter überfallen - © APA/dpa

Bei dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin sind die Täter offensichtlich leer ausgegangen. Einen Teil des Geldes hatten die Räuber schon direkt am Tatort verloren, den Rest ließen sie im abgestellten Fluchtwagen liegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Nacht auf Sonntag wurde auch ein zweites Fluchtauto gefunden, ebenfalls im Stadtteil Kreuzberg.