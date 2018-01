Überfall auf Tankstelle in Bruck an der Leitha

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Die Höhe der Beute war vorerst unbekannt. Der Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich und war schwarz gekleidet, teilte die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung mit. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha (Tel. 059133-3320) erbeten.

(APA)