Überfall auf Wettlokal geklärt

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, besteht gegen den Mann aus dem Kosovo bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat. Er wird durch die Beamten einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.

Wettlokal mit Messer überfallen

Der Festgenommene hatte am 23. August ein Wettlokal in der Stadt Salzburg überfallen. Der Verdächtige sei gegen 13 Uhr in das Wettlokal gegangen und habe nach den Toiletten gefragt, berichtete die Salzburger Polizei. Danach sei er kurz in Richtung des WC verschwunden. Anschließend habe er der 25-jährigen Angestellten beim Tresen mit einem Messer gedroht. Mit den Worten “Gib mir Geld!” habe er laut Polizei die Beute eingefordert. Er flüchtete mit einer schwarzen Kellnergeldtasche und einer blauen Banktasche. Die Polizei startete eine großangelegte Fahndung, die schließlich am Freitag Erfolg hatte.